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        Haberler Gündem Ege Son dakika: İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem

        Son dakika haberi İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem

        İzmir Karaburun'da saat 07.57 de 8 km derinlikte 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 08:10 Güncelleme: 15.05.2024 - 08:19
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        İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

        AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre, Ege Denizi'nde saat 07.57'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Depremin derinliği 8 kilometre olarak ölçülürken, depreme en yakın yerleşim yeri ise 45.60 kilometre ile İzmir'in Karaburun ilçesi oldu.

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