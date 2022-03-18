İstanbulspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Emre Kargın, Deniz Turgut, Hüseyin Aylak

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya (Dk. 70 Rroca), Eslem Öztürk (Dk. 88 Mertan Caner Öztürk), Jetmir Topalli (Dk. 70 Emir Kaan Gültekin), Valon Ethemi, İbrahim Yılmaz

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Erkam Reşmen, Fatih Solmaz, Muharrem Cinan, Ackah, Taşkın Çalış (Dk. 46 Djibrilla) (Dk. 90+4 Taha Batuhan Yayıkcı), Hamza Gür (Dk. 46 Ziya Alkurt), Uzodimma, Olawoyin, Emeka Eze

Goller: Dk. 32 Emeka Eze (Penaltıdan) (Ankara Keçiörengücü), Dk. 44 Jetmir Topalli (İstanbulspor)

Sarı kart: Dk. 49 Djibrilla (Ankara Keçiörengücü)