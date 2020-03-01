İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansına (HRANA) göre, eyaletin Çabahar kentine bağlı Kombe köyünde polisin motosikletle seyreden 2 çocuğa ateş açması sonucu 14 yaşındaki Abdulgaffar Cedgal yaşamını yitirdi, 13 yaşındaki Yahya Beluç yaralandı.

AA'nın haberine göre Beluç, hastanede tedavi altına alınırken, köy halkının Kombe Karakolu önünde protesto gösterisi düzenlediği belirtiliyor.