İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim vatandaşa mesajımız çok net. Şehirlerden şehirlere gitmeyin. Daha fazla zorlaştıracağız." dedi.

Soylu, seyahat izin belgesine ilişkin, "Şu ana kadar gelen otobüs ile uçak talebi 100 bin. Bunun hepsine cevaz veremeyiz, vermemiz de imkansız." diye konuştu.

Soylu, "Otobüs yolculuğu yüzde 99 azaldı. Uçak yolculuğu neredeyse günlük birkaç sefer seviyesine düştü." dedi.

Soylu, "24 vilayetimizde karantina tedbiri uyguluyoruz. Valilerimize bu karantina tedbirinin mümkün olduğunca görüldüğü yerde artırılması talimatını verdim." açıklamasında bulundu.

Soylu, "Bu durumda en kötü söz 'Her şey iyi durumda' demektir. Bu, hepimizi büyük bir gevşekliğe iter ve rehavete iter." ifadesinde bulundu.

"BENİM TEPEMDE KANUN VAR"

Bir televizyon programına katılan Bakan Soylu, "Ankara'da, İstanbul'da belediyeler vatandaştan yardım topluyorlar. Neden buna müdahale ediyorsunuz, ülkeye nasıl zarar verebilir?" sorusunu Soylu, "Benim tepemde bir kanun var. Bu kanun bir devlet kaidesi oluşturmuş. Biz burada görev yapıyorsak bu devlet kaidesi içerisinde yapıyoruz." diye yanıtladı.

Elazığ depremi sürecinde AFAD'ın başlattığı yardım kampanyası için Cumhurbaşkanından izin aldıklarını dile getiren Soylu, "Ben bu yardım kampanyası iznini kimden aldım? Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldım. Bize burada talimat verdi, biz de yazı yazdık, 'bize yardım kampanyası izni verir misiniz?' İzin aldık. Oysa benim çok makul bir sebebim var. AFAD, Elazığ depremi, Malatya... Orada bu yardımı sormadan toplayabilirdim. Oradaki Elazığ ve Malatya belediye başkanlarının meşru sebepleri var. Ama hepimiz kanunla bir şekilde donatılmışız. Bu kanunun dışına çıkamayız." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE YARDIM TOPLAMA YETKİSİNE SAHİP 28 KURULUŞ VAR"

"Yardım bir tek kabiliyetle toplanır. Kanun demiş, 2680 (sayılı kanun) diyor ki, 'dernekler, vakıflar, kurum ve kuruluşlar eğer bir yardım kampanyası yapabileceklerse valilikten izin alırlar. Bir parça kağıt. Valiliğe müracaat edecek." diyen Soylu, tasarrufun valilikte olduğunu söyledi.

Soylu, şöyle devam etti:

"AKSİ TAKDİRDE ÜRÜNLERE EL KONULACAK"

"Kanuna göre yapılan yardım toplamada çok basit bir usul var. Bu saydığım kurum ve kuruluşlar valilikten izin isterler. Derler ki, 'biz yardım toplamak istiyoruz'. Hay hay, başımızın üzerine. Eğer uygunsa valilikte bu yardım toplama iznini verir. Başka bir şey daha söz konusu; Cumhurbaşkanımızın da bir takım yardım toplama izni verme hakkı var. Yani der ki, 'ben ilgili yeri yardım toplamak için görevlendirdim'. Sadece bize değil, başka kurumları da yardım toplamak için görevlendirebilir. Başka bir şey daha var; Cumhurbaşkanlığının peşinen görevlendirdiği kurumlar, vakıflar ve dernekler var. Bunun sayısı Türkiye'de 28; Kızılay, Türk Hava Kurumu, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Polisini Güçlendirme Vakfı, Mehmetçik Vakfı... Bunlara sadece bu dönemde değil, yani sadece Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği değil, geçmişten gelen bunların kampanya yapma, yardım toplama açık izinleri söz konusu. Bunu yapabilme kabiliyetine bunlar sahipler."

Kamu düzeninin bozulmaması için çaba verdiklerini kaydeden Soylu, stokçuluk yapanlara ve fahiş fiyat uygulayanlara müdahale ettiklerini vurguladı.

Salgının başlamasının ardından stokçular sebebiyle Sağlık Bakanlığının maske alamadığına dikkati çeken Soylu, üreticilere Sağlık Bakanlığı ile sözleşme imzalamak için çağrıda bulunduklarını, aksi takdirde ürünlere el konulacağını belirttiklerini hatırlattı.

Bakan Soylu, çağrının ardından 124'ün üzerinde üreticinin Sağlık Bakanlığı ile sözleşme imzaladığını sözlerine ekledi.