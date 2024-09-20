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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Hakkari'de yolcu uçağı pistten çıktı | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Hakkari'de yolcu uçağı pistten çıktı

        Hakkari'de AJet'e ait yolcu uçağı, Yüksekova'daki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda pistten çıktı. Uçağın iniş yaptıktan sonra aşırı yağıştan çamura sağlandığı belirtildi. Yolcuların tahliyesi için çalışma başlatıldı. Olayda yolcu ve mürettebattan yaralanan olmadığı da kaydedildi. Hakkari Valisi Ali Çelik, olayın yağış ve rüzgardan kaynaklandığını söyledi. Uçaktaki 180 yolcunun bulunduğunu ve güvenli şekilde tahliyelerinin yapıldığını belirten Vali Çelik, "Yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle yolcu uçağı pisten çıkarak, ön tekeri yaklaşık 5 metre pistin dışına çıkmıştır. Olayda herhangi bir yaralanma olmamıştır. Uçakta da herhangi bir hasar meydana gelmemiştir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 14:22 Güncelleme: 20.09.2024 - 14:50
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        Hakkari'de yolcu uçağı pistten çıktı
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        Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda AJet'e ait yolcular uçağı iniş sırasında pistten çıktı. Ön dikmesi çamura saplanan uçaktaki yolcu ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        DHA'nın haberine göre Ankara'dan saat 11.20'de kalkış yapan AJet'e ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, saat 13.15'te Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahattin Eyyubi Havalimanı'na iniş yaptı.

        Bu sırada havanın yağışlı ve pistin ıslak olması nedeniyle uçak, kayarak pistten çıktı. Yolcuların halen uçakta bulundukları belirtildi.

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        AJET’TEN AÇIKLAMA

        AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Açıklamada, "Esenboğa Havalimanı’ndan saat 11.20’de kalkan VF4316 uçuş kodlu uçağımızın Hakkâri Yüksekova Havaalanı’na saat 13.15’te inişi sırasında aşırı yağış nedeniyle ön tekerleği çamura saplanmıştır. Yolcularımızın sağlık durumu iyi. Misafirlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

        VALİ ÇELİK: YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

        Hakkari Valisi Ali Çelik, olayın yağış ve rüzgardan kaynaklandığını söyledi. Uçaktaki 180 yolcunun bulunduğunu ve güvenli şekilde tahliyelerinin yapıldığını belirten Vali Çelik, "Yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle yolcu uçağı pisten çıkarak, ön tekeri yaklaşık 5 metre pistin dışına çıkmıştır. Olayda herhangi bir yaralanma olmamıştır. Uçakta da herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Olayın teknik boyutu ile ilgili de firma yetkilileri bir açıklama yapacaktır" dedi.

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