Japonya’nın ev sahipliğinde Osaka’da iki gün sürecek G20 Liderler Zirvesi, Başbakan Şinzo Abe’nin konuk liderleri karşılaması ve aile fotoğrafı çekilmesiyle başladı.

G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Osaka’da bulunan G20 üyesi ve davetli ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile bazı uluslararası kuruluşların temsilcileri, zirvenin yapılacağı INTEX Osaka Fuar Merkezi’ne geldi.

Japonya Başbakanı Abe, liderleri fuar merkezi önünde hazırlanan platformda karşıladı.

Karşılamanın ardından Başbakan Abe ve aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de bulunduğu konuk heyet başkanları, G20 Liderler Zirvesi aile fotoğrafı için hazırlanan platformda, kendilerine ayrılan yerlere geçti.

ZİRVEDE PROGRAM

Karşılamanın ardından liderler, "Dijital Ekonomi" temalı özel etkinliğe katıldı. Bu etkinlikten sonra zirvenin ilk oturumu “Küresel Ekonomi, Ticaret ve Yatırımlar” temasıyla düzenlenecek. İlk oturum sonrasında ikili görüşmelerde bulunacak liderler, ardından “Yenilik” adlı oturuma da katılacaklar. Zirvenin ilk günü kültürel etkinlik ve G20 Liderler Yemeği ile son bulacak.

Zirvenin ikinci ve son günü, "Kadının Güçlendirilmesi," temasıyla yapılacak özel oturumla başlayacak. Bir saat 15 dakika sürmesi öngörülen oturumdan sonra zirvenin üçüncü oturumu "Eşitsizlikleri Gidermek - Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Dünya Oluşturmak" başlığı altında liderler tarafından değerlendirilecek. İkinci gün öğleden sonra, liderlerin “İklim Değişikliği – Çevre ve Enerji” temalı zirvenin son oturumuna katılması planlanıyor.

ERDOĞAN'IN YOĞUN GÜNDEMİ

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için dün Osaka'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etkinliğin ilk gününde de yoğun gündemine devam edecek. İlk olarak resmi karşılama ve aile fotoğrafı çekim törenine katılan Erdoğan, ardından G20 liderlerinin katılacağı dijital ekonomi temalı bir yan etkinliğe katılacak. Söz konusu toplantının ardından "küresel ekonomi, ticaret ve yatırımlar" oturumuna katılım göstermesi beklenen Erdoğan'ın sonrasında ise dijital ekonomi ve yapay zeka konularının ele alınacağı "Yenilik" temalı oturuma katılması bekleniyor. Erdoğan'ın akşam saatlerinde ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etmesi bekleniyor. Erdoğan aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Donald Trump ile de bir araya gelecek. Görüşmelerin ana gündem maddesini S400 savunma sistemleri ve F35 savaş uçaklarının alım süreci oluşturacak.

ABD VE ÇİN GERİLİMİ MASADA OLACAK

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in gerçekleştirmesi beklenen görüşmenin ise, iki ülke arasında yaşanan ticaret savaşlarında yapıcı bir adımın atılmasına vesile olabileceği ifade ediliyor. Öte yandan zirvede serbest ticaretin desteklenmesi konusundaki görüşlerini daha önce dile getiren Japonya Devlet Başkanı Şinzo Abe'nin, zirvenin kapanış bildirgesinde "serbest ticaret" vurgusunun yer almasını istediği, ancak Trump'ın bu konuda çekimser kalma eğiliminde olduğu belirtiliyor. Bu nedenle Başbakan Abe ve Trump'ın cuma sabahı zirve öncesinde gerçekleştirecekleri ikili görüşmede, Abe'nin Trump'tan zirvenin başarılı geçmesi konusunda destek isteyeceği kaydedildi.

G20 ZİRVESİ

Dünyanın dört bir yanından 2 binden fazla gazetecinin takip ettiği zirveye, 19 lider ve aralarında Avrupa Birliği'nden de delegelerin yer aldığı 30 bin kişi katılıyor. Osaka’da zirveye karşı herhangi bir presto ve liderleri korumak için geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirve süresince 32 binden fazla kolluk kuvveti görev yaparken, şehirde zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi çevresi ve ana yollar trafiğe kapatıldı. Toplu taşımayı da etkileyen güvenlik önlemleri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.