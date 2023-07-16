Son dakika haberi Fenerbahçe, Tadic'le imzaladı, maliyetini açıkladı!
Fenerbahçe, 34 yaşındaki Sırp oyuncu Dusan Tadic'in transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi
Giriş: 16.07.2023 - 22:33
Fenerbahçe, dün geç saatlerde İstanbul'a getirdiği yıldız oyuncu Dusan Tadic'i kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Oyuncuya önümüzdeki 2 sezon için 4 milyon 200 bin avro ödeneceği duyuruldu.