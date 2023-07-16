Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Son dakika haberi Fenerbahçe, Tadic'le imzaladı, maliyetini açıkladı!

        Fenerbahçe, 34 yaşındaki Sırp oyuncu Dusan Tadic'in transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi

        Ajanslar
        Giriş: 16.07.2023 - 22:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe, Tadic'in maliyetini açıkladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, dün geç saatlerde İstanbul'a getirdiği yıldız oyuncu Dusan Tadic'i kadrosuna kattı.

        Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Oyuncuya önümüzdeki 2 sezon için 4 milyon 200 bin avro ödeneceği duyuruldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakanlıktan akaryakıtta ÖTV zammı açıklaması
        Bakanlıktan akaryakıtta ÖTV zammı açıklaması
        Göç İdaresi Başkanlığı'ndan, göçmen sayısı açıklaması
        Göç İdaresi Başkanlığı'ndan, göçmen sayısı açıklaması
        Fenerbahçe, Tadic'in maliyetini açıkladı!
        Fenerbahçe, Tadic'in maliyetini açıkladı!
        Hatay’da orman yangını!
        Hatay’da orman yangını!
        Gölette facia! Baba birine yetişti ama...
        Gölette facia! Baba birine yetişti ama...
        "Paredes'te işlem tamam"
        "Paredes'te işlem tamam"
        Yaşlı kadının akılalmaz sonu! 400 kilonun altında kaldı
        Yaşlı kadının akılalmaz sonu! 400 kilonun altında kaldı
        Wimbledon'da zafer Alcaraz'ın!
        Wimbledon'da zafer Alcaraz'ın!
        45 günde 82 kişi! Bu yerlerde suya girenler dikkat!
        45 günde 82 kişi! Bu yerlerde suya girenler dikkat!
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Ashley Judd Türkiye'de
        Ashley Judd Türkiye'de
        Aksakallı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Aksakallı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Icardi açıklaması: Yanlış anlaşıldı!
        Icardi açıklaması: Yanlış anlaşıldı!
        16 kentte kırmızı alarm verilmişti: "Ben böyle bir şey yaşamadım"
        16 kentte kırmızı alarm verilmişti: "Ben böyle bir şey yaşamadım"
        Artık bambaşka bir hayatı var
        Artık bambaşka bir hayatı var
        İlk 24'e giremedi
        İlk 24'e giremedi
        Yok böyle istatistik!
        Yok böyle istatistik!
        Para kaybetmeyi tercih etti
        Para kaybetmeyi tercih etti
        Livakovic'te mutlu son!
        Livakovic'te mutlu son!
        Denizde gizemli tanışma
        Denizde gizemli tanışma