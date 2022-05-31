Fenerbahçe, Jesus'ta geri sayıma geçti

Fenerbahçe'de uzun süre gündemde olan teknik direktör Jorge Jesus'ta geri sayıma geçildi.Sarı-lacivertlilerde pazartesi günü İstanbul'a gelmesi beklenen Jorge Jesus için son dakika haberi geldi.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, 67 yaşındaki teknik adamın, yardımcısı Joao de Deus ve Marcio Sampaio'nun yanı sıra Avukatı Luis Miguel ile bugün (31 Mayıs Salı) Türkiye'ye geleceği ve sarı lacivertliler ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Öte yandan Portekiz basınından Record, Jorge Jesus'un havalimanındaki bir fotoğrafıyla, deneyimli teknik adamın İstanbul için yola çıkacağını duyurdu. Ancak fotoğrafın ne zaman çekildiği hakkında bir detay verilmedi.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi takıma katılacak olan Jorge Jesus ile artık imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor. Jesus'un Fenerbahçe'ye yıllık maliyeti yaklaşık 7 milyon euro olacak.