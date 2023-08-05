Fenerbahçe Beko, Raul Neto'yu transfer etti
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Brezilyalı oyun kurucu Raul Neto'yu kadrosuna kattı
Giriş: 05.08.2023 - 13:44
Fenerbahçe Beko, Brezilyalı oyun kurucu Raul Neto'yu 1+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Raul Neto, geçen sezon NBA'in normal sezonunda Cleveland Cavaliers formasıyla 48 maçta 3,3 sayı, 1,6 asist ve 1 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.