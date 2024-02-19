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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç'ı ziyaret etti.

İTO YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR ETTİ

DHA'da yer alan habere göre geride bırakılan 5 yıllık süreçte yapılanlar ve yeni dönemde yapılması planlananlar hakkında bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden İmamoğlu, İTO yönetimine işbirlikleri için teşekkür ettiğini iletti.

“GEÇERLİLİĞİ OLMAYAN BİR TAKIM TARİFLERE ASLA MUHATAP OLMAYACAĞIM"

İmamoğlu İTO'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti İstanbul adayları tanıtım toplantısında Meral Akşener’in açıklamalarını değerlendiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ben açıkçası bu seçim döneminde çoklu bir rakip ile karşı karşıyayım. İstanbul’da rakibimiz olan birçok arkadaşımıza, birçok hemşerimize ya da siyasi parti temsilcisine ya da onları temsilen yapılan bir takım siyasi müzakerelerde, konuşmalarda şahsıma dönük tutarlı, tutarsız, yalan yanlış, eksik fazla, adı her neyse yorumlar yapılacaktır.

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Bu yapılan yorumları ben hiç muhatap almayacağım. Ama İstanbul’a dair bir proje ya da İstanbul’da yaptığımız işe dönük bir tarif olur ise bu kapsamda elbette cevabını veririm ama bu söylenen siyasi, muğlak, geçerliliği olmayan bir takım tariflere asla muhatap olmayacağım. Bunun ismi A,B partisi yâ da A,B lideri benim için fark etmiyor artık.

Benim işim, şu anda İstanbul seçimine dair 16 milyon insanımıza geçtiğimiz beş yılın hesabını vermek, önümüzdeki beş yılla ilgili de tasarruflarımızı ve tasarımlarımızı aktararak en güçlü şekilde demokratik bir zeminde tarihi oy rekoru kırarak inşallah tekrar seçilebilmek. Tek yolculuğum bu" dedi.

“BU HEYECANA KAPILMAMASINI YETERLİLİK İÇERİSİNDE İSTANBUL'A DAİR İŞLERİNİ ANLATMASINI TAVSİYE EDERİM"

AK Parti İBB Adayı Murat Kurum'un Don Kişot benzetmesi ve ‘Büyük kahramanlık gösterdiklerini zannedip yel değirmenleriyle savaşıyorlar’ sözlerini yorumlayan İmamoğlu, “Sayın Bakan tabii büyük bir şok içerisinde. Her gün yeni bir çevre trajedisiyle karşı karşıya ve yarattığı problemler ve sebep olduğu birtakım sorunlu haller, insanları mutsuz ettiği projeler, birçok konunun yarattığı travmayla Ekrem İmamoğlu'na nasıl bir söz söylese de, o sözün şokuyla beraber bir fayda sağlasam çabası içerisinde. Sayın Bakanı yakinen de tanırım. Bu tarz sözler edebilecek bir usul, üslubu da yoktur ama her seçimde karşımıza bu tarz yeni bir kimliğe bürünmüş kişilikler de görüyorum. Bence bu heyecana kapılmamasını yeterlilik içerisinde İstanbul'a dair işlerini anlatmasını tavsiye ederim.

Zira 650 bin konut vesaire gibi asla yapılamayacak, asla olamayacak ve olmaması gereken yaptığı açıklamalarla yani Ekrem İmamoğlu ve ekibinin ortaya koyduğu başarılı süreci nasıl geride bırakırım diyerek tarihe en kötü vaatler dizilişi olarak çıkacak süreçleri tarifliyor. Tabii benim için kötü bir şey değil bu yaptıkları ama yine de üzülüyorum. Keşke daha nitelikli, daha kaliteli bir kampanya yürütebilse. Biz de bir şeyler alabilsek zira benim açıkladığım her proje İstanbul için ortaya koyduğumuz her bakış açısı tekrar ifade edeyim. Onlar sahiplenebilirler, allandıra ballandıra anlatabilirler. Çünkü biz zaten İstanbul için alındıra ballandıra anlatılacak projeler yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu bakış açısına kendisini tavsiyeyle davet ediyorum" diye konuştu.

"AK PARTİ'YE OY VEREN HEMŞEHRİLERİMİ BU VESİLEYLE UYARMIŞ OLAYIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay ve Ordu’daki açıklamalarının sorulması üzerine Ekrem İmamoğlu, “Cumhurbaşkanı açıkçası öyle açıklamalar yapıyor ki yöre yöre insanları şok ediyor. Öylesine şok ediyor ki gördüğüm kadarıyla tarihinde ilk kez bu kadar düşük kalabalıkla Karadeniz gezisi yaptı." dedi. İmamoğlu, "İstanbul'da başta olmak üzere bütün Türkiye'de milleti tehdit eden, milletin efendisi olduğunu düşünen bu tarz söylemlere milletin efendi olduğunu, tehdide karşı da ciddi bir demokrasi dersini aynen 23 Haziran 2019’da verdiği gibi 31 Mart'ta da vereceğini düşünüyorum. Öyle bir ders verecek ki kalan iktidar sürelerinde daha fazla çalışmalarına sebep olacak. Gerçek işlerine, enflasyonla mücadeleye, yoksullukla mücadeleye, perişan ettikleri emekliler hallerini iyileştirme konusundaki mücadeleye geri dönüş yapacaklar. Ben buradan milletimizi özellikle AK Parti'ye oy veren hemşehrilerimi bu vesileyle uyarmış olayım" dedi. İmamoğlu, “Biz seçmenimizle çok umutlu sohbetler yapıyoruz. Beni pazarda izlesin, beni sokakta esnafın arasında görsün. Çıkamadığı yerler bunlar. Halkın arasında olmayınca kendi yakın çevresindeki insanların umutsuzluğunu görünce onları da CHP'li zannediyor olabilir" diye konuştu.