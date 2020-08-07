Düzce'den dayısıyla geldiği ilçedeki Çarşı Plajı'nda denize giren Aykut Yarım (8),bir süre sonra gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve Akçokaca Belediyesi itfaiyesine bağlı cankurtaran ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, cankurtaran ekipleri ve balıkçı tekneleriyle, drone destekli yürütülen arama çalışmalarında, Yarım'ın cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cenazesi, ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.