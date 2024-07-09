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        Haberler Dünya Son dakika haberi Dışişleri'nden İsrail'in saldırısına kınama | Dış Haberler

        Son dakika haberi Dışişleri'nden İsrail'in saldırısına kınama

        Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in, Gazze'nin Han Yunus kentinde Filistinlilerin sığındığı bir okulda onlarca masum sivili katletmesini lanetliyoruz. Han Yunus'ta ortaya çıkarılan toplu mezarlar ve son dört günde buradaki dört okulun hedef alınması, İsrail'in Filistin halkını topyekun yok etmeyi amaçladığının somut birer kanıtıdır. İsrailli yetkililer, insanlığın tüm değerlerini ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemlerinden ötürü kanun önünde hesap vereceklerdir

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 23:52 Güncelleme: 09.07.2024 - 23:56
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        Dışişleri'nden İsrail'in saldırısına kınama
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        Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in, Han Yunus kentindeki bir okula yaptığı saldırı hakkında yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, "İsrail’in, Gazze’nin Han Yunus kentinde Filistinlilerin sığındığı bir okulda onlarca masum sivili katletmesini lanetliyoruz. Han Yunus'ta ortaya çıkarılan toplu mezarlar ve son dört günde buradaki dört okulun hedef alınması, İsrail’in Filistin halkını topyekun yok etmeyi amaçladığının somut birer kanıtıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

        Bu saldırıların, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin ateşkes müzakerelerini baltalamayı hedeflediğini de gösterdiği vurgulanan açıklamada, "İsrailli yetkililer, insanlığın tüm değerlerini ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemlerinden ötürü kanun önünde hesap vereceklerdir." ifadelerine yer verildi.

        HAN YUNUS'TAKİ SALDIRILAR

        İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısına düzenlediği saldırıda 25 Filistinli öldü, 53'ten fazla kişi yaralandı.

        İsrail yine okula saldırdı
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        Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İşgalciler, Han Yunus kentinin doğusundaki Abesan beldesinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu hedef alarak iğrenç bir katliam gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

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