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        Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika haberi Dışişleri Bakanı Fidan, İran ile görüştü | Dış Haberler

        Son dakika haberi Dışişleri Bakanı Fidan, İran ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin şehit edilmesinin ardından yaşanan gelişmeler ve bölgedeki durum ele alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 22:20 Güncelleme: 31.07.2024 - 22:40
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        Dışişleri Bakanı Fidan, İran ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile telefonda görüştü.

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın Bakıri ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

        Keçeli, görüşmede, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da "şehit edilmesinin" ardından yaşanan gelişmeler ile bölgedeki durumun ele alındığını aktardı.

        HANİYE SUİKASTI

        Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

        İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

        Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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