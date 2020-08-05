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Van’da 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü’ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş’tan haber alınmamasının ardından, alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, ertesi gün bulunarak jandarmaya götürüldü.

Meral Yıldız'ın haberine göre, Medeni Akbaş’ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında 11 gün sonra batan teknenin yeri Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzaklıkta, gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi.

Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK),Jandarma Arama Kurtarma (JAK),Deniz Kuvvetleri ROW Timi ve Sahil Güvenlik ROW Timi’nin katıldığı ve batan teknenin bulunduğu bölgede, bir aylık çalışma sonucunda 61 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Teknenin batmasının ardından yürek yakan görüntüler de ortaya çıkmaya başladı. Tekne kazasından bir süre önce çekilen görüntülerde teknenin balık istifi doldurulması dikkatlerden kaçmazken, göçmenlerin kendi aralarında şakalaşmaları da görüntülere yansıdı. Farklı dillerde konuşan göçmenlerin yüzlerindeki ifade ise objektiflere yansıyan son görüntüler oldu.