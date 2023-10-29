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        Haberler Gündem Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 30 Ekim'de okullar tatil edildi | Yarın okullar tatil mi edildi, yarın okullar açık mı? - Güncel haberler

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 30 Ekim'de okullar tatil edildi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim'de okulların bir gün tatil edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 22:10 Güncelleme: 29.10.2023 - 22:25
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 30 Ekim'de okullar tatil edildi
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." dedi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Haberin görseli AA'ya aittir.

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