Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, saat 08.54'te merkez üssü Çankırı'nın Çerkeş ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deprem yerin 10,13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem, Ankara başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.