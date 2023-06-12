Ölü ve yaralılar var! İşçi servisi kazası!

Bursa'da sabah saatlerinde, Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı Veysel Karani Mahallesi'nde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen servis minibüsü ile otomobil çarpıştı.

AA'da yer alan habere göre çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.