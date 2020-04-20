20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor! Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün açılıyor. Başakşehir Şehir Hastanesi yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip. Şehir hastanesinde 469 yatak kapasiteli Genel Hastane, 327 yatak kapasiteli Kalp ve Damar Hastalıkları, 311 yatak kapasiteli Ortopedi ve Nöroloji, 521 yatak kapasiteli Çocuk, 359 yatak kapasiteli Kadın Doğum, 367 yatak kapasiteli Onkoloji, 128 yatak kapasiteli Psikiyatri ve 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunuyor.
Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışına katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sancaktepe Şehir Hastanesini de açtığımzıda iki sağlık üssümüz olacak. 72 adet tüm kampüsün 7/24 izlenebilecek, kamera kontrolü yapabilmektedir. Hastane akıllı bina sistemiyle donatılmıştır.
Çocuk acil girişinde hem çocuk hem erişkin hem de kadın doğum servisi bulunmaktadır. 8 ayrı branş hastanesini içinde barındırmaktadır.
Genel Hastane, Kalp ve Damar Hastalıkları, Ortopedi ve Nöroloji, Çocuk, Kadın Doğum, Onkoloji, Psikiyatri ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunuyor. 15 Mayıs'ta açılacak. Şimdilik pandemi hastaları hedeflendiği için yatış kararı verilmiş hastanelerin 112 aracılığıyla nakledilmesi planlandı.
Tomografi ve röntgen cihazları hazır durumdadır. Hastanemizde 7 adet tomografi 7 MR cihazımız bulunmaktad. 24 ultrason cihazı var. Özellikle kanser tanısında kullandığımız pet ct ve spek ct cihazı da toplamda 4 tane planlanmış durumda. Hem teşhis hem tedavide en iyi hizmet verilecek şekilde planlandır.
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