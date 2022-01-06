Beşiktaş tarihinde ilk 'üçleme'

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 15. kez düzenlenen ve Katar'da oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu.

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyonun 15'incisi Katar'ın başkenti Doha'da oynandı.

Yurt dışında dördüncü kez gerçekleştirilen organizasyonda Beşiktaş, rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Fraport TAV Antalyaspor bulduğu golle 1-1 beraberliği sağladı. Maçın normal süresi 1-1 beraberlikle tamamlanırken, uzatma bölümünde de taraflar eşitliği bozamadı.

Beşiktaş; Alex Teixeira, Michy Batshuayi, Atiba Hutchinson ve Domagoj Vida ile penaltı atışlarını gole çevirdi.

Fraport TAV Antalyaspor'da ise Güray Vural ve Hakan Özmert atışlardan golü buldu. Spor Toto Süper Lig'de iki penaltı atışında rakiplerine izin vermeyen Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Fraport TAV Antalyasporlu oyuncu Mustafa Erdilman'ın atışında topu kurtardı. Kırmızı-beyazlı ekipte Floranus'un vuruşunda ise top direkten döndü.

Beşiktaş rakibine penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

İLK ÜÇLEME

Organizasyonda 6 kez final oynayan Beşiktaş, ikinci kez kupanın sahibi oldu.

Öte yandan Beşiktaş, kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı üst üste kazanmış oldu.