Ukrayna-Rusya krizi nedeniyle Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanan maçta, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda aldığı galibiyetle evindeki maç öncesi avantaj elde etti.

Mersin temsilcisinde Temi Fagbenle, 18 sayı kaydederek takımın en skorer ismi oldu.

Rövanş maçı ise 2 Mart Çarşamba günü saat 19.00'da Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.