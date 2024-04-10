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        Haberler Gündem Bayramda trafik kazası ve can kaybı: Bakan Yerlikaya açıkladı! Trafikte acı bilanço artıyor!

        Son dakika haberi Bakan Yerlikaya açıkladı! Trafikte acı bilanço artıyor!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 4 gününde 2453 trafik kazasında 26 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3870 vatandaşımız yaralandı" açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 11:49 Güncelleme: 10.04.2024 - 12:02
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        Bakan Yerlikaya açıkladı! Trafikte acı bilanço artıyor!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, bayram tatilinde yaşanan trafik kazalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

        DHA'da yer alan haberde Bakan Yerlikaya, polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerine 24 saat esasına göre devam ettiğini belirtti. Yerlikaya, tatilin 4'üncü gününde 431 bin 871 aracın denetlendiğini, 24 bin 432 araca hız ve radar işlemi yapıldığını, 38 bin 425 araca ise farklı maddelerden işlem yapıldığını belirtti.

        İLK 4 GÜNDE CAN KAYBI 26 OLDU

        Yerlikaya, tatilin 4'üncü gününde 615 trafik kazası meydana geldiğini belirtti. Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 4 gününde ise toplam 2 bin 453 trafik kazası olduğunu, 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 870 kişinin yaralandığını kaydetti.

        "LÜTFEN AŞIRI HIZ YAPMAYALIM"

        Yerlikaya, "Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım" ifadelerini kullandı.

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