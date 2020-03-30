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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "LGS'nin başvurularını otomatik olarak yapacağız. Başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan'da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor" açıklamasında bulundu.