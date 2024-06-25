Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky'i Ankara'da ağırladı. İki bakan, heyetlerarası görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

Bakan Fidan, "Ülkeler, savaş şartlarına yönelik hazırlanıyor" açıklamasını yaptı.

Rusya-Ukrayna savaşının büyük bir güvenlik endişesine yol açtığını söyleyen Fidan, "Savaşın yayılma riski ve kitle imha silahları kullanılma riski mevcut. Artık durması gerekiyor. Bölgemizde barışa ve huzura ihtiyacı var" dedi.

Bütün savaşların sona erdirilmesiyle ilgili bir vizyona sahip olduklarını belirten Fidan, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz, işgaline karşıyız. Ancak bu savaş artık daha büyük, bir savaşa dönüştü. Küresel bölünmelerin derinleştiğini görüyoruz. Savaştan dolayı kamplaşma derinleşiyor" açıklamasını yaptı.

Bakan Fidan, Rusya'nın kendi kampını başka bir ittifak alanına yönelttiğini, yayılma riski ve kitle imha silahlarının kullanılma riskinin mevcut olduğunu ifade etti.

Fidan, "Bir barış, ateşkes görüşmesinin başlatılması faydalı olacak. Silahlar yerine diyalogla çözülmesi için siyasi ve psikolojik atmosfer oluştu. Gazze için de aynı şeyi söylüyoruz. Bölgemizde barışa ve huzura ihtiyacı var." dedi.

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Düzensiz göç ve mülteciler konusunda oldukça hassas olduklarını söyleyen Fidan, "Ülkemiz büyük miktarda göç alan bir ülke. AB'dekinin toplamından fazlasını aldık kısa sürede. Bu konuda Avrupa Birliği ülkeleriyle yürüyen çalışmalarımız var. Göç gönderen ve rota olan ülkelerle de yakın istişarelerimiz ve ortak çalışmalarımız var. Göçü önlemede tedbir almakla beraber, göç veren ülkelerin sosyoekonomik şartları nelerdir, bunu tartışmak gerekiyor" dedi.