Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan mesajı: Meclisimizin bu konuda 1995’de aldığı karar nettir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakanlık faaliyetlerini içeren 'Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Giriş: 29.12.2022 - 09:47 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan mesajı: Meclisimizin bu konuda 1995’de aldığı karar nettir
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan mesajı
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yıl sonu basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Konuşmasında Şam ile 11 yıl sonra ilk temasa değinen Çavuşoğlu "BM, ABD, Rusya, Irak ve rejimle temaslarımız sürüyor. Hulusi Paşa ve Hakan Bey dün Moskova’daydı malumunuz. Ben de Lavrov’la görüşeceğim" dedi.

Yunanistan ile gerilim konusuna yönelik ise "Değil 12, Ege’de Yunanistan'ın 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995’de aldığı karar nettir ve halen geçerlidir" açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu ayrıca "Ukrayna savaşının başından bu yana 18 bin kişinin tahliyesini sağladık veya katkıda bulunduk" derken "Seçimlerin yurt dışında sağlıklı yapılması için de altyapımızı güçlendiriyoruz" diye de ekledi.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kamboçya'da otelde yangın: En az 10 kişi öldü
Kamboçya'da otelde yangın: En az 10 kişi öldü
"Rusya'nın ölüm listesi"
ABD'de can kaybı 65'i geçti
ABD'de can kaybı 65'i geçti
Avrupa'da elektrik ve gaz faturaları için ne kadar yardım yapılıyor?
Avrupa'da elektrik ve gaz faturaları için ne kadar yardım yapılıyor?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.