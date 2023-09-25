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        Haberler Dünya Azerbaycanlı ve Ermeni yetkililer Karabağ'da bir araya geldi

        Azerbaycanlı ve Ermeni yetkililer Karabağ'da bir araya geldi

        Reuters'ın haberine göre Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağlı Ermeniler Karabağ'da bir araya geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 12:40 Güncelleme: 25.09.2023 - 13:16
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        Azerbaycanlı ve Ermeni yetkililer Karabağ'da bir araya geldi
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        Azerbaycanlı yetkililer ve Karabağ'daki Ermeni temsilcilerinin Karabağ'da bir toplantı yaptığı bildirildi.

        19 EYLÜL'DE ANTİTERÖR OPERASYONU BAŞLAMIŞTI

        19 Eylül'de Azerbaycan, Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek için antiterör operasyonu başlatmıştı.

        Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, 24 saat süren operasyonun ardından silah bırakmıştı. Azerbaycan taleplerinin kabul edildiğini bildirerek Karabağ'da ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

        Ateşkesin ardından Azerbaycan, Karabağ Ermenilerinin temsilcilerini entegrasyon konularını görüşmek üzere Yevlah şehrine davet etmişti. Yevlah'a gelen Ermeni temsilciler ile Azerbaycanlı yetkililer arasındaki Karabağ toplantısı gerçekleşmişti.

        Rus basınında yer alan haberlerde de Karabağ Ermenilerinin silah bırakma talebini kabul ettiği ve Karabağ için toplantı yapılacağı belirtilmişti.

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