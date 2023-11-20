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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Ailesini katletmişti! Sıcak gelişme!

        Ailesini katletmişti! Sıcak gelişme!

        İstanbul'da, eşini ve 3 küçük çocuğunu silahla başlarından vurarak öldüren ve intihar girişiminde bulunarak ağır yaralanan katil baba Özgür Nayman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evdeki yatak odasında kokain maddesi bulunmuş ve olay esnasında Nayman'ın madde etkisinde olduğu, sinir krizi geçirdiği öne sürülmüştü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 09:06 Güncelleme: 20.11.2023 - 09:11
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        Ailesini katletmişti! Sıcak gelişme!
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        İstanbul Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’nde, geçtiğimiz pazar günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir evden silah sesleri gelmesi üzerine olay polise ihbarda bulunulmuştu.

        ANNE VE 3 ÇOCUĞU CAN VERMİŞTİ

        İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine polis ekipleri hızla olay yerine gitmiş, daireye çıktıklarında ise tüyler ürperten manzarayla karşılaşmıştı.

        Kanlar içinde yerde yatan 3’ü çocuk toplam 5 kişiyi gören polis ekipleri, ağır yaralı olan 33 yaşındaki Özgür Nayman’ı sağlık ekipleri tarafından ambulansla Taksim’deki özel bir hastaneye kaldırmıştı.

        ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKMIŞTI

        Yaşanan olaydan kısa süre sonra dehşetin detayları ortaya çıkmıştı. Emniyette 4 adet “ateşli silahlar kanununa muhalefet”, “uyuşturucu madde ticareti”, “uyuşturucu madde kullanmak” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplamda 7 adet kaydı olan Özgür Nayman, eşi Sevilay Nayman’ı (40), çocukları 9 yaşındaki Özgür Buğra’yı, 7 yaşındaki Hezdar Alaz’ı ve 4 yaşındaki Çınar Ali’yi öldürmüş, ardından başına sıkarak intihar girişiminde bulunmuştu. Şüphelinin ayrıca olay öncesi sosyal medya hesabında intihar notu paylaştığı ortaya çıkmıştı.

        KATİL BABA HAYATINI KAYBETTİ

        Öte yandan, sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak ambulansla Taksim’deki özel bir hastaneye kaldırılan Özgür Nayman, tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık 1 hafta tedavi gören Nayman, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bununla birlikte aile üyelerinden hiç kimse hayatta kalmadı.

        YATAK ODASINDA KOKAİN BULUNMUŞTU

        Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ederken, yeni detaylar da ortaya çıkmıştı. Olay sonrası evde saatlerce inceleme yapan polis ekipleri, yatak odasında kokain diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirmişti. Olayı gerçekleştiren Özgür Nayman’ın ise kokain etkisinde olduğu ortaya çıkmıştı. Zanlının ayrıca sinir krizi sonucu cinnet getirdiği öne sürülmüştü.

        AİLELER ARASINDA HUSUMET VARMIŞ

        Öte yandan, aileler hakkında soruşturmaya devam eden polis ekipleri, Nayman ve eşinin aileleri arasında bir süredir husumet olduğu, sık sık tartıştıkları, Özgür Nayman’ın çalışmaması ve uyuşturucu madde kullanması nedeniyle hem kendi ailesinde hem de eşinin ailesinde sorunlar yaşandığı bilgisine ulaşılmıştı.

        Olay sonrasında evin önüne gelen çiftin ailelerinin ise birbirlerini suçlayarak tartıştıkları öğrenildi.

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