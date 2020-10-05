DHA

İlçeye bağlı Bahçecik mevkisinde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozer ile 100 işçi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan müdahale başlattı. Yangın, yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.