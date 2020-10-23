ABD Büyükelçiliği kapılarını kapattı!

ABD Ankara Büyükelçiliği, "Türkiye'de 'potansiyel terör saldırısı ve kaçırmalara ilişkin' iddiaları üzerine hizmetlerini askıya aldı.

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul ve Türkiye'nin diğer şehirlerindeki ABD vatandaşlarının ve yabancıların dikkatli olması gerektiği" ifade edildi. Tüm ABD vize işlemleri askıya alındı.

Yapılan açıklamada, ABD ve diğer ülke vatandaşlarının alışveriş merkezleri ve kalabalık alanlardan uzak durması gerektiği belirtildi.

Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir'deki ABD misyonlarındaki konsolosluk işlemlerinin geçici bir süreliğine askıya alındığı açıklandı.