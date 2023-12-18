Son dakika haberi AB ile vize krizi aşılıyor mu?

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Diplomatik kaynaklar, AB ile yaşanan vize krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, vize serbestisi hedefine halel getirmeden, iş insanları, akademisyenler, öğrenciler, sanatçılar ve medya mensupları gibi grupların başvurularında kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı bir sisteme gidebilmek için hem AB’yle hem AB üyesi ülkelerle ikili ve çoklu düzeyde görüşmeler yapıldığını duyurdu. 2024 yılında vize başvuru süreçlerinin daha hızlı sonuçlandırılması, beklenirken Vize başvuru ve randevu süreçlerinin bazı yerlerde 3-4 haftayken 2 haftaya düşürüldüğü kaydedildi.

Diplomatik kaynaklar açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

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"Kolaylaştırmak için hem AB ile hem AB üyesi ülkelerle ikili ve çoklu düzeyde görüşmeler yapılıyor. Bazı ilerlemeler kaydedildi, bazı yerlerde başvuru ve randevu süreçleri 2 haftaya indi. 2024'te vize başvuru süreçlerinin daha hızlı sonuçlandırılması beklentimiz var, büyük ihtimalle de bu olacak." ifadeleri kullanıldı.

*Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.