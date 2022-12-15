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Son dakika haberi 6 yaşında gelin! Baba Yusuf Ziya gözaltında

6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar olayında baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı

Giriş: 15.12.2022 - 09:06 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: 6 yaşında gelin! Baba Yusuf Ziya gözaltında

İstanbul'da 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada, baba Yusuf Ziya Gümüşel ile Kadir İstekli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkmıştı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre karardan sonra harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Kadir İstekli'yi gözaltına aldı.

Yapılan çalışmanın ardından "Cinsel İstimarı" suçundan yakalama kararı bulunan baba Yusuf Ziya Gümüşel yakalanarak gözaltını alındı.

Asayiş şube Müdürlüğü tarafından yapılan işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye gönderilecek.

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