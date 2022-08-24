5 yıl sonra bulundu! Kanlı itiraf!

İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi’nde, edinilen bilgiye göre; polise giderek itirafta bulunan bir kişi, arkadaşının 5 yıl önce bir cinayet işlediğini ve öldürülen kişiyi arkadaşıyla birlikte boş bir tarlaya götürerek gömdüklerini iddia etti.

KAZI ÇALIŞMASI YAPILDI İHA'da yer alan habere göre arkadaşının öldürdüğü kişiyi gömmesine yardım eden ve duyduğu vicdan azabına 5 yıl dayanabilen şüphelinin yer göstermesi üzerine, Pınarkent Mahallesi Kocadere mevkiindeki boş tarlada iş makinesi ile kazı çalışması başlatıldı.

ÇÜRÜMÜŞ CANSIZ BEDEN BULUNDU Gün boyu devam eden çalışmalar sonucu tarlada açılan 2 metre derinliğinde ve yaklaşık 30 metre uzunluğundaki çukurda çürümüş bir cansız beden bulundu. Bir erkeğe ait olduğu düşünülen ceset parçaları, çukurdan titiz bir çalışma ile çıkarıldı.

KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK Tanınamayacak halde olan ve delil torbalarına yerleştirilen vücut parçaları, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla adli tıp morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI Cesedin kime ait olduğunun tespiti için gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve kayıp müracaatları üzerinden çalışma başlatıldı.