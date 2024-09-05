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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 19 ilde FETÖ operasyonu: 34 gözaltı

        Son dakika haberi 19 ilde FETÖ operasyonu: 34 gözaltı

        19 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-26" operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 07:47 Güncelleme: 05.09.2024 - 07:53
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        19 ilde FETÖ operasyonu: 34 gözaltı
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        19 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 34 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aksaray, Bursa, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Kırşehir, Muğla, Tokat ve Trabzon’da FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-26” operasyonlarında şüphelilerin; örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması ve Emniyet Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

        Operasyonlar kapsamında 34 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital metaryal ele geçirildi.

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