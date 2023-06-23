1 asker şehit oldu!

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Pençe harekat bölgesinde 15 Haziran teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe operasyonu bölgesinde, 15 Haziran 2023 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Haziran 2023 tarihinde şehit olmuştur" denildi.