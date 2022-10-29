Cadılar Bayramı'nda izdiham: 146 ölü

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 146 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi yaralandı.
Yetkililer, Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 146 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Güney Kore'nin Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, izdihamın, kutlamada arka tarafta olanların dar bir sokakta kalabalığı itmeleri sonucu yaşandığını düşündüklerini belirtti.
İzdihamda 150 kişinin yaralandığını söyleyen Choi, bu kişilerden 50'sinde ani kalp durması olduğunu ifade etti.
Choi, olay yerine 800'den fazla acil durum görevlisi ve 140 civarında acil durum aracı sevk edildiğini dile getirdi.
Yetkililer, hayatını kaybedenlerin büyük kısmının 20'li yaşlardaki gençler olduğunu bildirdi.
İZDİHAM'DAN EZİLDİLER
Kutlamaya katılan bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayınlarda ise izdiham anında yaşananlar gözler önüne serildi.
ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR
Öte yandan, yerel medyada yer alan bazı haberlere göre izdiham, insanların Itaewon'daki bir eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerle buraya akın etmesi sonucu yaşandı.
Haberlerde, Itaewon sokaklarındaki Cadılar Bayramı kutlamasına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı iddia edildi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, izdiham sonrasında onlarca kişinin yerlerde yattığı ve müzik devam ederken acil durum yetkililerinin kalp masajı yaptığı anlar yer alıyor.
Görüntülerde, hayatını kaybedenlerin üzerleri örtülü bir şekilde yerde yan yana yatırılması dikkati çekiyor.
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