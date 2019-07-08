Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!

Ukrayna temsilcisi, orta saha oyuncusu için F.Bahçe’ye 5 milyon euroluk bonservis bedeli önerdi. Sarı-lacivertli yönetim ise rakamı düşük bularak 8 milyon euro bonservis bedeli istedi. Dinamo Kiev’in önümüzdeki günlerde fiyat artırarak Kanarya’nın kapısını bir defa daha çalması bekleniyor. Oyuncu da D. Kiev’e sıcak bakıyor.