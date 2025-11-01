Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemi Alper Çetin!

Galatasaray ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün akşam karşı karşıya gelecek.

Dev maç saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi yönetecek hakem Cihan Aydın yönetecek.

VAR koltuğunda oturacak hakem ise Alper Çetin olarak açıklandı. Çetin'e AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel ve Batuhan Kolak eşlik edecek.