İstanbul'da yüzlerce işletmeye ceza!

İHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün İstanbul genelinde 415 ekip ve 998 personel ile yapılan korona virüs denetimlerinde 4 bin 586 iş yerinin denetlendiğini ve bunlardan 713'üne ceza, 28’ine ise idari ceza uygulandığını duyurdu.

"2 İŞ YERİ FAALİYETTEN MEN EDİLDİ"

İHA'da yer alan habere göre Vali Yerlikaya resmi twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İstanbul’da 19 Ekim'de korona virüs ile mücadele kapsamında “Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri"ne yönelik 415 ekip, 998 personel ile 4 bin 586 iş yerine denetim yapıldı. 299 iş yeri uyarıldı. 713 cezai, 28 idari ceza uygulandı. 2 iş yeri faaliyetten men edildi.”