02 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Japonya'da ev hapsinde tutulurken, bu ülkeden kaçarak Türkiye üzerinden Lübnan'ın başkenti Beyrut'a kaçan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı.
Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, Bakırköy Adliyesi'nin takip ettiği soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ünün pilot, birinin kargo firması ticaret ve operasyon müdürü , 2'sinin ise havalimanı çalışanı olduğu belirtildi.
Ghosn'un kaçışı için Japonya'dan bir özel uçak ayarlandığı ve uçakta iki yolcu varmış gibi gösterildiği, firari CEO'nun ise gizli üçüncü yolcu olarak uçağa bindiği iddia edildi. 1.67 boyundaki Ghosn'un Tokyo-İstanbul seferini yapan özel uçağa, 2 metre uzunluğundaki bir müzik aleti olan bir kontrabasın içerisinde sokularak, bu yolla Japonya'dan kaçırıldığı ileri sürüldü.
Ghosn'un kendisini taşıyan uçağın İstanbul'a inmesinin ardından, burada gizli bir şekilde ayarlanan ikinci bir uçağa bindirilerek Beyrut'a gönderildiği öğrenildi.
Gözaltına alınan kişilerden birinin MNG Kargo'nun Atatürk Havalimanı'nda görevli yöneticilerinden biri olduğu ve bu kişinin ikinci uçağın ayarlanmasında rol aldığı iddia ediliyor.
KAÇIŞ BİLMECESİ
Ghosn, Beyrut'a gittikten sonra yaptığı açıklamada, "Adaletten kaçmıyorum, adaletsizlikten ve politik zulümden kaçıyorum. Artık medya ile serbestçe iletişim kurabilirim, bunu haftaya yapabilirim" ifadelerini kullanmıştı.
Japon haber ajansı NHK'ın aktardığına göre, 2018'de tutuklandığında pasaportuna el konulan Ghosn'un, sahte kimlik kullanarak özel jet ile Beyrut'a gittiği iddia edilmişti. Bazı yayın organları ise Ghosn'un Japonya'dan kaçarken Fransız pasaportunu kullandığını öne sürmüştü.
Ghosn'un Fransa, Brezilya ve Lübnan vatandaşlığı bulunuyor.
Wall Street Journal'ın iddiasına göre ise, eski CEO Lübnan'a kaçış rotasını Türkiye üzerinden çizdi. Ghosn'un kaçışında kullandığı özel jetlerin rotalarına bakıldığında, eski CEO'nun Tokyo Osaka'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na, oradan ise Beyrut Refik Hariri Havalimanı'na uçtuğu görülüyor.
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