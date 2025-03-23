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        Haberler Spor Diğer Jimnastik Ferhat Arıcan'dan Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya! - Diğer Haberleri

        Ferhat Arıcan'dan Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya!

        Ferhat Arıcan, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda paralel barda 14.466'lık derecesiyle altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2025 - 18:04 Güncelleme: 23.03.2025 - 18:08
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        Ferhat Arıcan'dan altın madalya!
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        Milli sporcu Ferhat Arıcan, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağında erkekler paralel bar aletinde altın madalya elde etti.

        Vestel'in sponsorluğunda Antalya İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenen ve 26 ülkeden 122 sporcu katıldığı organizasyonun son gününde Türk sporculardan Ferhat Arıcan, erkekler paralel bar aleti final mücadelesinde yarıştı.

        Milli cimnastikçi, finalde ilk sırada yer alarak altın madalya kazandı.

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