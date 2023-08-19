Fenerbahçe'nin Krunic inadı sürüyor!
Fenerhahçe, orta sahaya takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler bir yandan Thomas Partey için girişimler yaparken diğer yandan Milan'da forma giyen Rade Krunic için de temaslarda bulunuyor
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Yıldız oyuncuları kadrosuna katan sarı lacivertliler, orta sahaya takviye yapmayı hedefliyor.
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TRT Spor'un haberine göre yönetimin listesindeki ilk isim, kariyerini İtalyan ekibi Milan'da sürdüren Rade Krunic.
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Geçtiğimiz sezon forma giydiği 34 maçın 27'sine 11'de başlayan Bosna Hersekli futbolcu, yüzde 86 pas isabeti ve yüzde 55 ikili mücadele kazanma ortalamasıyla dikkat çekti.
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İtalyan ekibinin yeni sezon planlamasında önemli bir yeri olan 29 yaşındaki oyuncu için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
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İsmail Kartal’ın orta sahaya ısrarla Krunic’i istemesi nedeniyle yönetim, Boşnak isme özel önem veriyor.
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Milan’ın ilk görüşmelerdeki olumsuz tavrını kırmaya çalışan Fenerbahçe, Fred ve Szymanski’nin ardından orta alandaki son parçayı tecrübeli futbolcuyla tamamlamayı amaçlıyor.
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Rade Krunic’in alternatifleri de netlik kazanmaya başladı.
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Fenerbahçe'nin, Tanguy Ndombele’yi gündemine aldığı ifade edildi.
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Tottenham ile görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, 26 yaşındaki futbolcunun da transfere sıcak baktığı gelen haberler arasında.
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