Real Madrid efsanesi Marcelo, Real Madrid'e transfer olduğu süreci de hatırlattı. Marcelo kulübe giriş yaptığı dönemde Raul'un desteğini gördüğünü dile getirdi ve konuyu şöyle özetledi:

"Ülkem Brezilya'dan ayrıldığımda Avrupa'da büyük bir takımda oynamayı düşünüyordum. 18 yaşındayken Real Madrid'e imza attım. Harika bir macera oldu. Zihnimde yükselebileceğimi düşündüm ve şimdi dünyanın en iyi kulübünün tarihindeki en çok şampiyonluk yaşayan oyuncusuyum. RaulCapi, bana çok şey öğrettin. Oğlum doğduğunda da bize bir hediye vermiştin. Seni her zaman bir kaptan ve örnek insan olarak gördüm. Size de teşekkür ederiyorum."