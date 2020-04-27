DHA

İstanbul Fatih'te bu sabah saat 07.30 sıralarında, Aksaray Adnan Menderes Bulvarı üzerinde feci bir kaza meydana geldi. İddiaya göre Süleyman Yağmur yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen Erkan Balcancı yönetimindeki İETT otobüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Yağmur direksiyon hakimiyetini kaybederek yeraltı çarşısının camından aşağıya düştü.

KAZADA İKİ KİŞİ YARALANDI

DHA'da yer alan habere göre kazada otomobilde bulunan şoför Süleyman Yağmur ve ismi öğrenilemeyen bir kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri araç içinde bulunan hafif yaralı vatandaşları ambulansa teslim etti.

YERALTI ÇARŞISI KAPALIYDI

Ambulansta ayakta tedavi gören vatandaşların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yeraltı çarşısından aşağıya düşen araç çekici yardımıyla yukarı çekildi. Aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından kontrollü sağlanan trafik normale döndü. Yeraltı çarşısının kapalı olması olası bir faciayı önledi.