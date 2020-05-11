Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerGündemSon dakika feci kaza... FSM Köprüsü girişinde kaza! - Haberler

FSM Köprüsü girişinde kaza!

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü girişinde seyir halinde olan kapalı kasa kamyonet sürücüsü, motosikletliye arkadan çarptı. Bariyerlere çarparak yere savrulan sürücü ağır şekilde yaralandı

11.05.2020 - 10:22 | Güncelleme: ABONE OL
trafik kazası
İHA

İstanbul'da bu sabah saat 08.30 sıralarında FSM Köprüsü girişi Ankara istikametinde, bir trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre kapalı kasa kamyonet ile seyreden sürücü, motosiklete arkadan çarptı. Çarpma sonucu hakimiyetini kaybeden sürücü Mahmut Necati K. bariyerlere çarparak yere savruldu. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosikletli kanlar içerisinde kaldı.

OLAY YERİNDE ÖNLEM ALINDI

İHA'da yer alan habere göre çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde önlem alarak ikinci bir kazayı sebebiyet vermemek için çalışma yaptı. Sağlık ekipleri ise ağır yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

KAZAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Müdahalenin ardından sürücü sedyeye alınarak tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati durumunun ciddiyetini koruduğu belirlendi. Öte yandan olay yerinde bir süre inceleme yapan polis, tutanak tuttuğu kazayla ilgili çalışma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
İnanılmaz anlar! Gladyatör kaplandan canını zor kurtarmış
İnanılmaz anlar! Gladyatör kaplandan canını zor kurtarmış
Vücuttaki bakteriyi söküyor! Evde yetiştirmek için...
Vücuttaki bakteriyi söküyor! Evde yetiştirmek için...
Koparmanın cezası 146 bin TL
Koparmanın cezası 146 bin TL
Dolgu yaptırdığı dudağı düşmüştü! İşte son hali
Dolgu yaptırdığı dudağı düşmüştü! İşte son hali
Manisa'da bir apartman karantinaya alındı
Manisa'da bir apartman karantinaya alındı
"Muhalefet Türkiye için sevinmeyi öğrenmelidir"
'Pence karantinada' iddiasına Beyaz Saray'dan yalanlama
'Pence karantinada' iddiasına Beyaz Saray'dan yalanlama
Çocuklar için spor zamanı
Çocuklar için spor zamanı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X