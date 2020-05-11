İHA

İstanbul'da bu sabah saat 08.30 sıralarında FSM Köprüsü girişi Ankara istikametinde, bir trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre kapalı kasa kamyonet ile seyreden sürücü, motosiklete arkadan çarptı. Çarpma sonucu hakimiyetini kaybeden sürücü Mahmut Necati K. bariyerlere çarparak yere savruldu. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosikletli kanlar içerisinde kaldı.

OLAY YERİNDE ÖNLEM ALINDI

İHA'da yer alan habere göre çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde önlem alarak ikinci bir kazayı sebebiyet vermemek için çalışma yaptı. Sağlık ekipleri ise ağır yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

KAZAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Müdahalenin ardından sürücü sedyeye alınarak tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati durumunun ciddiyetini koruduğu belirlendi. Öte yandan olay yerinde bir süre inceleme yapan polis, tutanak tuttuğu kazayla ilgili çalışma başlattı.