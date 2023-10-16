Kan donduran olay 14 Ekim sabah 07.25 sıralarında İstanbul Maltepe'de meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü Yunus Yıldız ve bacanağı Malik A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Malik A., yaşanan tartışmanın ardından evden dışarı çıkan Yunus Yıldız’a ateş açtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yıldız, bir mağazada müdür olarak çalışan bacanağı Malik A. (45) tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. Kendi imkanları ile hastaneye giden Yıldız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıldız hayatını kaybederken, katil zanlısı bacanağı Malik A. kayıplara karıştı.

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YALOVA’DA YAKALANDI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yaptıkları sıkı bir çalışma sonucu şüpheli Malik A.’nın Yalova’ya kaçtığını tespit etti. İz sürerek Yalova’ya giden cinayet ekipleri, kısa süre sonra zanlı Malik A.’yı yakaladı. Üzerinde olayda kullanıldığı düşünülen tabancayla yakalanan zanlı sorgulanmak üzere İstanbul’a getirildi.