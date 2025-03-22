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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Eski AK Parti Hüseyin Kocabıyık, tedbirli kesin ihraç kararıyla disipline sevk edildi | Son dakika haberleri

        Eski AK Parti Hüseyin Kocabıyık, tedbirli kesin ihraç kararıyla disipline sevk edildi

        Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tedbirli kesin ihraç kararıyla disipline sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 10:55 Güncelleme: 22.03.2025 - 10:55
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        Eski AK Partili için ihraç talebi
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        Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın, "tedbirli kesin ihraç" kararıyla AK Parti Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildiği öğrenildi.

        Edinilen bilgiye göre, Kocabıyık, tedbirli kesin ihraç kararıyla AK Parti Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi.

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