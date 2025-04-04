Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu; elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 15, sanayi abone grubu için yüzde 10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 12,4 oranında artış yapıldığını duyurdu.

Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 TL oldu.

Ayrıca BOTAŞ'ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğalgaz toptan satış fiyatları ışığında: Nihai doğalgaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama yüzde 24,2 oranında artış olduğu belirtildi.

ZAMLI TARİFE NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Tarifeler 5 Nisan 2025 tarihi itibariyle geçerli olacak.