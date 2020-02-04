Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

Elazığ'da meydana gelen depremlere bir yenisi daha eklendi. Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından birçok yer sarsıntısı meydana gelmeye devam ediyor. Depremlerin çoğu hissedilmezken, bazılarının büyüklüğü ise 4'ten büyük oluyor ve vatandaşlar tarafından hissediliyor. AFAD'ın verilerine göre saat 01.19'da merkez üssü Elazığ Sivrice olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak ölçtü. Deprem yerin 7.18 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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SON DEPREMLER - 4 ŞUBAT 2020

AFAD'ın verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: