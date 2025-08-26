Ekrem İmamoğlu’nun avukatı gözaltına alındı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından Nusret Yılmaz, "yolsuzluk" soruşturması nedeniyle Trabzon'da "rüşvete aracılık etme" suçlamasıyla gözaltına alındı. Yılmaz, İstanbul'a getiriyor.
Giriş: 26.08.2025 - 11:16 Güncelleme: 26.08.2025 - 11:34
Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz’ın İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında “Rüşvete aracılık etmek” suçu kapsamında Trabzon’da gözaltına alındı. Mevcutlu olarak İstanbul’a getiriliyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ