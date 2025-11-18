Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
AFAD, Ege Denizi açıklarında saat 00.04'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi
Giriş: 18.11.2025 - 00:20 Güncelleme: 18.11.2025 - 00:51
Ege Denizi açıklarında saat 00.04'te, 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı sonucu Türkiye kıyılarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.
