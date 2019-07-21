SON DAKİKA Haberi: Dünya bu çocuğu konuşuyor! İki kez uçak çalmaya kalkıştı! - Son Haberler

Çin'in Zhejiang bölgesindeki Huzhou şehrinde inanılmaz bir olay meydana geldi. Göl kenarında bulunan bir hangara gece gizlice giren 13 yaşındaki bir çocuk, küçük uçaklardan birine binerek uçurmaya çalıştı.

İKİNCİ KEZ DENEMEDE BULUNDU

DHA'daki habere göre güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun uçağı hareket ettirdiği, ancak hangarın etrafında bulunan korkuluklara çarptığı; ardından o uçaktan inerek ikinci bir uçağı çalıştırarak uçurmaya çalıştığı görüldü.

"UÇAK TAMİRCİLERİNİ İZLEDİM"

Yerel medya, polisin çocuğu yakaladığını duyurdu. Çocuğun polise verdiği ifadesinde, gündüz uçakları tamir edenleri izlediği, uçakların merakını cezbettiğini ve gece gizlice girerek uçurmaya çalıştığını söylediği belirtildi.